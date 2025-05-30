Divisas / DHAI
DHAI: DIH Holding US Inc - Class A
0.19 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DHAI de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.19, mientras que el máximo ha alcanzado 0.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DIH Holding US Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DHAI News
- DIH appoints Barrett Mooney to board of directors
- DIH faces delisting from Nasdaq, plans to appeal
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- DIH appoints healthcare finance veteran Scott Burell to board
- DIH appoints Dennis Streppa to board and audit committee chair
- DIH appoints stroke rehabilitation expert to scientific advisory board
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- DIH Holding US, Inc. amends agreement with investor
Rango diario
0.19 0.20
Rango anual
0.12 2.93
- Cierres anteriores
- 0.19
- Open
- 0.19
- Bid
- 0.19
- Ask
- 0.49
- Low
- 0.19
- High
- 0.20
- Volumen
- 189
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -24.00%
- Cambio a 6 meses
- -17.39%
- Cambio anual
- -89.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B