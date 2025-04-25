通貨 / CPOP
CPOP: Pop Culture Group Co Ltd - Class A
1.64 USD 0.04 (2.38%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CPOPの今日の為替レートは、-2.38%変化しました。日中、通貨は1あたり1.62の安値と1.72の高値で取引されました。
Pop Culture Group Co Ltd - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPOP News
- POP Culture Groupがビットコインに3300万ドルを投資、暗号資産ファンドを立ち上げ
- POP Culture Group invests $33 million in Bitcoin, launches crypto fund
- CPOP Adds $33M in Bitcoin; Treasury Move Spurs 56% Stock Spike, Then Pullback
- Pop Culture Stock Skyrockets After $33 Million Bitcoin Investment, Web3 Push - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Pop Culture Group invests $33 million in Bitcoin, plans crypto fund
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- POP Culture and Ciwen Media partner to promote Chinese Wave artists
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Pop Culture Group signs exclusive deal with comics artist Li Guo
- Pop Culture Group stock soars after announcing crypto venture plans
- Pop Culture Group announces plans to enter cryptocurrency market
- Pop Culture Group plans to enter cryptocurrency market
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Pop Culture Group Shares Explode 42% After-Hours: What's Going On - Pop Culture Gr (NASDAQ:CPOP)
- Pop Culture Group closes $30.5 million private placement of ordinary shares
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
1日のレンジ
1.62 1.72
1年のレンジ
0.48 2.13
- 以前の終値
- 1.68
- 始値
- 1.67
- 買値
- 1.64
- 買値
- 1.94
- 安値
- 1.62
- 高値
- 1.72
- 出来高
- 178
- 1日の変化
- -2.38%
- 1ヶ月の変化
- 29.13%
- 6ヶ月の変化
- 187.72%
- 1年の変化
- 33.33%
