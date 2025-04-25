통화 / CPOP
CPOP: Pop Culture Group Co Ltd - Class A
1.58 USD 0.06 (3.66%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CPOP 환율이 오늘 -3.66%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.58이고 고가는 1.75이었습니다.
Pop Culture Group Co Ltd - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
1.58 1.75
년간 변동
0.48 2.13
- 이전 종가
- 1.64
- 시가
- 1.73
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- 저가
- 1.58
- 고가
- 1.75
- 볼륨
- 142
- 일일 변동
- -3.66%
- 월 변동
- 24.41%
- 6개월 변동
- 177.19%
- 년간 변동율
- 28.46%
20 9월, 토요일