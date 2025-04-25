Devises / CPOP
CPOP: Pop Culture Group Co Ltd - Class A
1.58 USD 0.06 (3.66%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CPOP a changé de -3.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.58 et à un maximum de 1.75.
Suivez la dynamique Pop Culture Group Co Ltd - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CPOP Nouvelles
- POP Culture Group investit 33 millions $ en Bitcoin et lance un fonds crypto
- POP Culture Group invests $33 million in Bitcoin, launches crypto fund
- CPOP Adds $33M in Bitcoin; Treasury Move Spurs 56% Stock Spike, Then Pullback
- Pop Culture Stock Skyrockets After $33 Million Bitcoin Investment, Web3 Push - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Pop Culture Group invests $33 million in Bitcoin, plans crypto fund
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- POP Culture and Ciwen Media partner to promote Chinese Wave artists
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Pop Culture Group signs exclusive deal with comics artist Li Guo
- Pop Culture Group stock soars after announcing crypto venture plans
- Pop Culture Group announces plans to enter cryptocurrency market
- Pop Culture Group plans to enter cryptocurrency market
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Pop Culture Group Shares Explode 42% After-Hours: What's Going On - Pop Culture Gr (NASDAQ:CPOP)
- Pop Culture Group closes $30.5 million private placement of ordinary shares
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Range quotidien
1.58 1.75
Range Annuel
0.48 2.13
- Clôture Précédente
- 1.64
- Ouverture
- 1.73
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Plus Bas
- 1.58
- Plus Haut
- 1.75
- Volume
- 142
- Changement quotidien
- -3.66%
- Changement Mensuel
- 24.41%
- Changement à 6 Mois
- 177.19%
- Changement Annuel
- 28.46%
20 septembre, samedi