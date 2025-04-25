KurseKategorien
CPOP: Pop Culture Group Co Ltd - Class A

1.65 USD 0.01 (0.61%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CPOP hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.60 bis zu einem Hoch von 1.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pop Culture Group Co Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.60 1.75
Jahresspanne
0.48 2.13
Vorheriger Schlusskurs
1.64
Eröffnung
1.73
Bid
1.65
Ask
1.95
Tief
1.60
Hoch
1.75
Volumen
123
Tagesänderung
0.61%
Monatsänderung
29.92%
6-Monatsänderung
189.47%
Jahresänderung
34.15%
