CPOP: Pop Culture Group Co Ltd - Class A
1.68 USD 0.02 (1.20%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CPOP de hoy ha cambiado un 1.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.62, mientras que el máximo ha alcanzado 1.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pop Culture Group Co Ltd - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPOP News
- CPOP Adds $33M in Bitcoin; Treasury Move Spurs 56% Stock Spike, Then Pullback
- Pop Culture Stock Skyrockets After $33 Million Bitcoin Investment, Web3 Push - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Pop Culture Group invierte 33 millones de dólares en Bitcoin y planea fondo cripto
- Pop Culture Group invests $33 million in Bitcoin, plans crypto fund
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- POP Culture and Ciwen Media partner to promote Chinese Wave artists
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Pop Culture Group signs exclusive deal with comics artist Li Guo
- Pop Culture Group stock soars after announcing crypto venture plans
- Pop Culture Group announces plans to enter cryptocurrency market
- Pop Culture Group plans to enter cryptocurrency market
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Pop Culture Group Shares Explode 42% After-Hours: What's Going On - Pop Culture Gr (NASDAQ:CPOP)
- Pop Culture Group closes $30.5 million private placement of ordinary shares
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Rango diario
1.62 1.73
Rango anual
0.48 2.13
- Cierres anteriores
- 1.66
- Open
- 1.62
- Bid
- 1.68
- Ask
- 1.98
- Low
- 1.62
- High
- 1.73
- Volumen
- 115
- Cambio diario
- 1.20%
- Cambio mensual
- 32.28%
- Cambio a 6 meses
- 194.74%
- Cambio anual
- 36.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B