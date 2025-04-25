Валюты / CPOP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CPOP: Pop Culture Group Co Ltd - Class A
1.66 USD 0.08 (5.06%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPOP за сегодня изменился на 5.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.61, а максимальная — 1.70.
Следите за динамикой Pop Culture Group Co Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CPOP
- CPOP Adds $33M in Bitcoin; Treasury Move Spurs 56% Stock Spike, Then Pullback
- Pop Culture Stock Skyrockets After $33 Million Bitcoin Investment, Web3 Push - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Pop Culture Group invests $33 million in Bitcoin, plans crypto fund
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- POP Culture and Ciwen Media partner to promote Chinese Wave artists
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Pop Culture Group signs exclusive deal with comics artist Li Guo
- Pop Culture Group stock soars after announcing crypto venture plans
- Pop Culture Group announces plans to enter cryptocurrency market
- Pop Culture Group plans to enter cryptocurrency market
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Pop Culture Group Shares Explode 42% After-Hours: What's Going On - Pop Culture Gr (NASDAQ:CPOP)
- Pop Culture Group closes $30.5 million private placement of ordinary shares
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Дневной диапазон
1.61 1.70
Годовой диапазон
0.48 2.13
- Предыдущее закрытие
- 1.58
- Open
- 1.64
- Bid
- 1.66
- Ask
- 1.96
- Low
- 1.61
- High
- 1.70
- Объем
- 136
- Дневное изменение
- 5.06%
- Месячное изменение
- 30.71%
- 6-месячное изменение
- 191.23%
- Годовое изменение
- 34.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.