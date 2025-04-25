Valute / CPOP
CPOP: Pop Culture Group Co Ltd - Class A
1.58 USD 0.06 (3.66%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CPOP ha avuto una variazione del -3.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.58 e ad un massimo di 1.75.
Segui le dinamiche di Pop Culture Group Co Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPOP News
- POP Culture Group investe 33 milioni di dollari in Bitcoin e lancia un fondo crypto
- POP Culture Group invests $33 million in Bitcoin, launches crypto fund
- CPOP Adds $33M in Bitcoin; Treasury Move Spurs 56% Stock Spike, Then Pullback
- Pop Culture Stock Skyrockets After $33 Million Bitcoin Investment, Web3 Push - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Pop Culture Group invests $33 million in Bitcoin, plans crypto fund
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- POP Culture and Ciwen Media partner to promote Chinese Wave artists
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Pop Culture Group signs exclusive deal with comics artist Li Guo
- Pop Culture Group stock soars after announcing crypto venture plans
- Pop Culture Group announces plans to enter cryptocurrency market
- Pop Culture Group plans to enter cryptocurrency market
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Pop Culture Group Shares Explode 42% After-Hours: What's Going On - Pop Culture Gr (NASDAQ:CPOP)
- Pop Culture Group closes $30.5 million private placement of ordinary shares
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Intervallo Giornaliero
1.58 1.75
Intervallo Annuale
0.48 2.13
- Chiusura Precedente
- 1.64
- Apertura
- 1.73
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Minimo
- 1.58
- Massimo
- 1.75
- Volume
- 142
- Variazione giornaliera
- -3.66%
- Variazione Mensile
- 24.41%
- Variazione Semestrale
- 177.19%
- Variazione Annuale
- 28.46%
21 settembre, domenica