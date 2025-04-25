QuotazioniSezioni
CPOP
CPOP: Pop Culture Group Co Ltd - Class A

1.58 USD 0.06 (3.66%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CPOP ha avuto una variazione del -3.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.58 e ad un massimo di 1.75.

Segui le dinamiche di Pop Culture Group Co Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.58 1.75
Intervallo Annuale
0.48 2.13
Chiusura Precedente
1.64
Apertura
1.73
Bid
1.58
Ask
1.88
Minimo
1.58
Massimo
1.75
Volume
142
Variazione giornaliera
-3.66%
Variazione Mensile
24.41%
Variazione Semestrale
177.19%
Variazione Annuale
28.46%
