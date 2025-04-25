Dövizler / CPOP
CPOP: Pop Culture Group Co Ltd - Class A
1.58 USD 0.06 (3.66%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CPOP fiyatı bugün -3.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.58 ve Yüksek fiyatı olarak 1.75 aralığında işlem gördü.
Pop Culture Group Co Ltd - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CPOP haberleri
- POP Culture Group Bitcoin’e 33 milyon dolar yatırım yapıyor, kripto fonu başlatıyor
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- POP Culture and Ciwen Media partner to promote Chinese Wave artists
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Pop Culture Group signs exclusive deal with comics artist Li Guo
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Pop Culture Group Shares Explode 42% After-Hours: What's Going On - Pop Culture Gr (NASDAQ:CPOP)
- Pop Culture Group closes $30.5 million private placement of ordinary shares
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Günlük aralık
1.58 1.75
Yıllık aralık
0.48 2.13
- Önceki kapanış
- 1.64
- Açılış
- 1.73
- Satış
- 1.58
- Alış
- 1.88
- Düşük
- 1.58
- Yüksek
- 1.75
- Hacim
- 142
- Günlük değişim
- -3.66%
- Aylık değişim
- 24.41%
- 6 aylık değişim
- 177.19%
- Yıllık değişim
- 28.46%
21 Eylül, Pazar