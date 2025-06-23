クォートセクション
通貨 / CMP
CMP: Compass Minerals Intl Inc

18.07 USD 0.15 (0.84%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CMPの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり17.67の安値と18.19の高値で取引されました。

Compass Minerals Intl Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
17.67 18.19
1年のレンジ
8.59 22.69
以前の終値
17.92
始値
17.89
買値
18.07
買値
18.37
安値
17.67
高値
18.19
出来高
460
1日の変化
0.84%
1ヶ月の変化
-4.44%
6ヶ月の変化
93.68%
1年の変化
47.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K