CMP: Compass Minerals Intl Inc
18.07 USD 0.15 (0.84%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CMPの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり17.67の安値と18.19の高値で取引されました。
Compass Minerals Intl Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMP News
- Compass Minerals International, Inc. (CMP) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:CMP)
- Compass Minerals names Amy Tills as new chief human resources officer
- Compass Minerals receives preliminary court approval for settlement of derivative actions
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Earnings call transcript: Compass Minerals Q3 2025 sees major EPS miss, stock drops
- This Brown & Brown Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Brown & Brown (NYSE:BRO)
- JPMorgan downgrades Compass Minerals stock rating to Underweight on weaker EBITDA outlook
- Compass Minerals International, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CMP)
- Compass Minerals International, Inc. (CMP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Compass Minerals (CMP) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Compass Minerals posts mixed Q3 results, expects improvements in pricing
- Compass Minerals Q3 2025 slides: reduced losses amid volume growth in key segments
- Compass Minerals earnings missed by $0.38, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- O'Keefe Stevens Advisory Q2 2025 Investor Letter
- Innospec (IOSP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Is Compass Minerals International (CMP) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Compass Minerals Doubled But Probably Still Trapped Under A Mountain Of Debt (NYSE:CMP)
- Are Basic Materials Stocks Lagging AkzoNobel (AKZOY) This Year?
- Msc Industrial Direct stock hits 52-week high at 91.81 USD
- Nike, Walgreens, McCormick, and more to report earnings Thursday
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- Compass Minerals names Ashley Ward as chief accounting officer
1日のレンジ
17.67 18.19
1年のレンジ
8.59 22.69
- 以前の終値
- 17.92
- 始値
- 17.89
- 買値
- 18.07
- 買値
- 18.37
- 安値
- 17.67
- 高値
- 18.19
- 出来高
- 460
- 1日の変化
- 0.84%
- 1ヶ月の変化
- -4.44%
- 6ヶ月の変化
- 93.68%
- 1年の変化
- 47.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K