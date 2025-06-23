Dövizler / CMP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CMP: Compass Minerals Intl Inc
18.04 USD 0.03 (0.17%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CMP fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.84 ve Yüksek fiyatı olarak 18.28 aralığında işlem gördü.
Compass Minerals Intl Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMP haberleri
- Compass Minerals International, Inc. (CMP) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:CMP)
- Compass Minerals names Amy Tills as new chief human resources officer
- Compass Minerals receives preliminary court approval for settlement of derivative actions
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Earnings call transcript: Compass Minerals Q3 2025 sees major EPS miss, stock drops
- This Brown & Brown Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Brown & Brown (NYSE:BRO)
- JPMorgan downgrades Compass Minerals stock rating to Underweight on weaker EBITDA outlook
- Compass Minerals International, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CMP)
- Compass Minerals International, Inc. (CMP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Compass Minerals (CMP) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Compass Minerals posts mixed Q3 results, expects improvements in pricing
- Compass Minerals Q3 2025 slides: reduced losses amid volume growth in key segments
- Compass Minerals earnings missed by $0.38, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- O'Keefe Stevens Advisory Q2 2025 Investor Letter
- Innospec (IOSP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Is Compass Minerals International (CMP) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Compass Minerals Doubled But Probably Still Trapped Under A Mountain Of Debt (NYSE:CMP)
- Are Basic Materials Stocks Lagging AkzoNobel (AKZOY) This Year?
- Msc Industrial Direct stock hits 52-week high at 91.81 USD
- Nike, Walgreens, McCormick, and more to report earnings Thursday
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- Compass Minerals names Ashley Ward as chief accounting officer
Günlük aralık
17.84 18.28
Yıllık aralık
8.59 22.69
- Önceki kapanış
- 18.07
- Açılış
- 18.20
- Satış
- 18.04
- Alış
- 18.34
- Düşük
- 17.84
- Yüksek
- 18.28
- Hacim
- 524
- Günlük değişim
- -0.17%
- Aylık değişim
- -4.60%
- 6 aylık değişim
- 93.35%
- Yıllık değişim
- 47.63%
21 Eylül, Pazar