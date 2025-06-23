FiyatlarBölümler
CMP: Compass Minerals Intl Inc

18.04 USD 0.03 (0.17%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CMP fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.84 ve Yüksek fiyatı olarak 18.28 aralığında işlem gördü.

Compass Minerals Intl Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
17.84 18.28
Yıllık aralık
8.59 22.69
Önceki kapanış
18.07
Açılış
18.20
Satış
18.04
Alış
18.34
Düşük
17.84
Yüksek
18.28
Hacim
524
Günlük değişim
-0.17%
Aylık değişim
-4.60%
6 aylık değişim
93.35%
Yıllık değişim
47.63%
