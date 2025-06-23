КотировкиРазделы
Валюты / CMP
Назад в Рынок акций США

CMP: Compass Minerals Intl Inc

18.18 USD 0.23 (1.25%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CMP за сегодня изменился на -1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.16, а максимальная — 18.55.

Следите за динамикой Compass Minerals Intl Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CMP

Дневной диапазон
18.16 18.55
Годовой диапазон
8.59 22.69
Предыдущее закрытие
18.41
Open
18.45
Bid
18.18
Ask
18.48
Low
18.16
High
18.55
Объем
427
Дневное изменение
-1.25%
Месячное изменение
-3.86%
6-месячное изменение
94.86%
Годовое изменение
48.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.