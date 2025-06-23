Валюты / CMP
CMP: Compass Minerals Intl Inc
18.18 USD 0.23 (1.25%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMP за сегодня изменился на -1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.16, а максимальная — 18.55.
Следите за динамикой Compass Minerals Intl Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CMP
- Compass Minerals International, Inc. (CMP) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:CMP)
- Compass Minerals names Amy Tills as new chief human resources officer
- Compass Minerals receives preliminary court approval for settlement of derivative actions
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Earnings call transcript: Compass Minerals Q3 2025 sees major EPS miss, stock drops
- This Brown & Brown Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Brown & Brown (NYSE:BRO)
- JPMorgan downgrades Compass Minerals stock rating to Underweight on weaker EBITDA outlook
- Compass Minerals International, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CMP)
- Compass Minerals International, Inc. (CMP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Compass Minerals (CMP) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Compass Minerals posts mixed Q3 results, expects improvements in pricing
- Compass Minerals Q3 2025 slides: reduced losses amid volume growth in key segments
- Compass Minerals earnings missed by $0.38, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- O'Keefe Stevens Advisory Q2 2025 Investor Letter
- Innospec (IOSP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Is Compass Minerals International (CMP) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Compass Minerals Doubled But Probably Still Trapped Under A Mountain Of Debt (NYSE:CMP)
- Are Basic Materials Stocks Lagging AkzoNobel (AKZOY) This Year?
- Msc Industrial Direct stock hits 52-week high at 91.81 USD
- Nike, Walgreens, McCormick, and more to report earnings Thursday
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- Compass Minerals names Ashley Ward as chief accounting officer
Дневной диапазон
18.16 18.55
Годовой диапазон
8.59 22.69
- Предыдущее закрытие
- 18.41
- Open
- 18.45
- Bid
- 18.18
- Ask
- 18.48
- Low
- 18.16
- High
- 18.55
- Объем
- 427
- Дневное изменение
- -1.25%
- Месячное изменение
- -3.86%
- 6-месячное изменение
- 94.86%
- Годовое изменение
- 48.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.