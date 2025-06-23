통화 / CMP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CMP: Compass Minerals Intl Inc
18.04 USD 0.03 (0.17%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CMP 환율이 오늘 -0.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.84이고 고가는 18.28이었습니다.
Compass Minerals Intl Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMP News
- Compass Minerals International, Inc. (CMP) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:CMP)
- Compass Minerals names Amy Tills as new chief human resources officer
- Compass Minerals receives preliminary court approval for settlement of derivative actions
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Earnings call transcript: Compass Minerals Q3 2025 sees major EPS miss, stock drops
- This Brown & Brown Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Brown & Brown (NYSE:BRO)
- JPMorgan downgrades Compass Minerals stock rating to Underweight on weaker EBITDA outlook
- Compass Minerals International, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CMP)
- Compass Minerals International, Inc. (CMP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Compass Minerals (CMP) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Compass Minerals posts mixed Q3 results, expects improvements in pricing
- Compass Minerals Q3 2025 slides: reduced losses amid volume growth in key segments
- Compass Minerals earnings missed by $0.38, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- O'Keefe Stevens Advisory Q2 2025 Investor Letter
- Innospec (IOSP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Is Compass Minerals International (CMP) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Compass Minerals Doubled But Probably Still Trapped Under A Mountain Of Debt (NYSE:CMP)
- Are Basic Materials Stocks Lagging AkzoNobel (AKZOY) This Year?
- Msc Industrial Direct stock hits 52-week high at 91.81 USD
- Nike, Walgreens, McCormick, and more to report earnings Thursday
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- Compass Minerals names Ashley Ward as chief accounting officer
일일 변동 비율
17.84 18.28
년간 변동
8.59 22.69
- 이전 종가
- 18.07
- 시가
- 18.20
- Bid
- 18.04
- Ask
- 18.34
- 저가
- 17.84
- 고가
- 18.28
- 볼륨
- 524
- 일일 변동
- -0.17%
- 월 변동
- -4.60%
- 6개월 변동
- 93.35%
- 년간 변동율
- 47.63%
20 9월, 토요일