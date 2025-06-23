Währungen / CMP
CMP: Compass Minerals Intl Inc
18.07 USD 0.15 (0.84%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMP hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.67 bis zu einem Hoch von 18.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Compass Minerals Intl Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.67 18.19
Jahresspanne
8.59 22.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.92
- Eröffnung
- 17.89
- Bid
- 18.07
- Ask
- 18.37
- Tief
- 17.67
- Hoch
- 18.19
- Volumen
- 460
- Tagesänderung
- 0.84%
- Monatsänderung
- -4.44%
- 6-Monatsänderung
- 93.68%
- Jahresänderung
- 47.87%
