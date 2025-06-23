KurseKategorien
Währungen / CMP
Zurück zum Aktien

CMP: Compass Minerals Intl Inc

18.07 USD 0.15 (0.84%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMP hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.67 bis zu einem Hoch von 18.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Compass Minerals Intl Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMP News

Tagesspanne
17.67 18.19
Jahresspanne
8.59 22.69
Vorheriger Schlusskurs
17.92
Eröffnung
17.89
Bid
18.07
Ask
18.37
Tief
17.67
Hoch
18.19
Volumen
460
Tagesänderung
0.84%
Monatsänderung
-4.44%
6-Monatsänderung
93.68%
Jahresänderung
47.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K