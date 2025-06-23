货币 / CMP
CMP: Compass Minerals Intl Inc
18.23 USD 0.05 (0.28%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CMP汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点18.11和高点18.41进行交易。
关注Compass Minerals Intl Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CMP新闻
- Compass Minerals International, Inc. (CMP) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:CMP)
- Compass Minerals names Amy Tills as new chief human resources officer
- Compass Minerals receives preliminary court approval for settlement of derivative actions
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Earnings call transcript: Compass Minerals Q3 2025 sees major EPS miss, stock drops
- This Brown & Brown Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Brown & Brown (NYSE:BRO)
- JPMorgan downgrades Compass Minerals stock rating to Underweight on weaker EBITDA outlook
- Compass Minerals International, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CMP)
- Compass Minerals International, Inc. (CMP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Compass Minerals (CMP) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Compass Minerals posts mixed Q3 results, expects improvements in pricing
- Compass Minerals Q3 2025 slides: reduced losses amid volume growth in key segments
- Compass Minerals earnings missed by $0.38, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- O'Keefe Stevens Advisory Q2 2025 Investor Letter
- Innospec (IOSP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Is Compass Minerals International (CMP) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Compass Minerals Doubled But Probably Still Trapped Under A Mountain Of Debt (NYSE:CMP)
- Are Basic Materials Stocks Lagging AkzoNobel (AKZOY) This Year?
- Msc Industrial Direct stock hits 52-week high at 91.81 USD
- Nike, Walgreens, McCormick, and more to report earnings Thursday
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- Compass Minerals names Ashley Ward as chief accounting officer
日范围
18.11 18.41
年范围
8.59 22.69
- 前一天收盘价
- 18.18
- 开盘价
- 18.11
- 卖价
- 18.23
- 买价
- 18.53
- 最低价
- 18.11
- 最高价
- 18.41
- 交易量
- 185
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- -3.60%
- 6个月变化
- 95.39%
- 年变化
- 49.18%
