BZFD: BuzzFeed Inc - Class A
1.92 USD 0.07 (3.78%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BZFDの今日の為替レートは、3.78%変化しました。日中、通貨は1あたり1.86の安値と1.96の高値で取引されました。
BuzzFeed Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BZFD News
- アダム・ロスシュタイン、BuzzFeedの株式30万660ドル相当を売却
- Adam Rothstein sells BuzzFeed shares worth $300,660
- アカリア取締役、BZFDの株式を48,000ドル相当売却
- Acharia, BuzzFeed director, sells $48k in BZFD stock
- BuzzFeed director Acharia sells $2.4k in shares
- Is the White House Gold a Home Depot (NYSE:HD) Special? Shares Slip as Investigations Start - TipRanks.com
- BuzzFeed amends credit agreement for $5 million loan and $25 million overadvance
- BuzzFeed (BZFD) Q2 Revenue Jumps 18%
- BuzzFeed’s Johnson BF, LLC sells $122k in shares
- What's Going On With BuzzFeed Stock Tuesday? - BuzzFeed (NASDAQ:BZFD)
- BuzzFeed secures $40 million loan, repays debt, buys back shares
- Model Asset Allocation Update (March 2025)
- BuzzFeed: A Compelling Turnaround And Trading At Its Lowest Valuation In History (BZFD)
- BuzzFeed, Inc. (BZFD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MrBeast Raising $200M At $5B Valuation To Expand Empire—From Feastables To Viral Videos, His Business Is Booming - BuzzFeed (NASDAQ:BZFD), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Dating app company makes shocking change to enhance user safety
- BuzzFeed plans 5% workforce cut to reduce expenses, streamlines HuffPost
1日のレンジ
1.86 1.96
1年のレンジ
1.61 5.68
- 以前の終値
- 1.85
- 始値
- 1.87
- 買値
- 1.92
- 買値
- 2.22
- 安値
- 1.86
- 高値
- 1.96
- 出来高
- 557
- 1日の変化
- 3.78%
- 1ヶ月の変化
- -1.54%
- 6ヶ月の変化
- -9.00%
- 1年の変化
- -27.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K