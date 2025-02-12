Valute / BZFD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BZFD: BuzzFeed Inc - Class A
1.85 USD 0.07 (3.65%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BZFD ha avuto una variazione del -3.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.84 e ad un massimo di 1.92.
Segui le dinamiche di BuzzFeed Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BZFD News
- Adam Rothstein vende azioni BuzzFeed per un valore di $300.660
- Adam Rothstein sells BuzzFeed shares worth $300,660
- Acharia, direttrice di BuzzFeed, vende azioni BZFD per 48.000 dollari
- Acharia, BuzzFeed director, sells $48k in BZFD stock
- BuzzFeed director Acharia sells $2.4k in shares
- Is the White House Gold a Home Depot (NYSE:HD) Special? Shares Slip as Investigations Start - TipRanks.com
- BuzzFeed amends credit agreement for $5 million loan and $25 million overadvance
- BuzzFeed (BZFD) Q2 Revenue Jumps 18%
- BuzzFeed’s Johnson BF, LLC sells $122k in shares
- What's Going On With BuzzFeed Stock Tuesday? - BuzzFeed (NASDAQ:BZFD)
- BuzzFeed secures $40 million loan, repays debt, buys back shares
- Model Asset Allocation Update (March 2025)
- BuzzFeed: A Compelling Turnaround And Trading At Its Lowest Valuation In History (BZFD)
- BuzzFeed, Inc. (BZFD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MrBeast Raising $200M At $5B Valuation To Expand Empire—From Feastables To Viral Videos, His Business Is Booming - BuzzFeed (NASDAQ:BZFD), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Dating app company makes shocking change to enhance user safety
- BuzzFeed plans 5% workforce cut to reduce expenses, streamlines HuffPost
Intervallo Giornaliero
1.84 1.92
Intervallo Annuale
1.61 5.68
- Chiusura Precedente
- 1.92
- Apertura
- 1.91
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Minimo
- 1.84
- Massimo
- 1.92
- Volume
- 308
- Variazione giornaliera
- -3.65%
- Variazione Mensile
- -5.13%
- Variazione Semestrale
- -12.32%
- Variazione Annuale
- -29.92%
21 settembre, domenica