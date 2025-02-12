QuotazioniSezioni
Valute / BZFD
Tornare a Azioni

BZFD: BuzzFeed Inc - Class A

1.85 USD 0.07 (3.65%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BZFD ha avuto una variazione del -3.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.84 e ad un massimo di 1.92.

Segui le dinamiche di BuzzFeed Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BZFD News

Intervallo Giornaliero
1.84 1.92
Intervallo Annuale
1.61 5.68
Chiusura Precedente
1.92
Apertura
1.91
Bid
1.85
Ask
2.15
Minimo
1.84
Massimo
1.92
Volume
308
Variazione giornaliera
-3.65%
Variazione Mensile
-5.13%
Variazione Semestrale
-12.32%
Variazione Annuale
-29.92%
21 settembre, domenica