Moedas / BZFD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BZFD: BuzzFeed Inc - Class A
1.92 USD 0.07 (3.78%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BZFD para hoje mudou para 3.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.86 e o mais alto foi 1.96.
Veja a dinâmica do par de moedas BuzzFeed Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BZFD Notícias
- Adam Rothstein vende ações da BuzzFeed no valor de US$ 300.660
- Adam Rothstein sells BuzzFeed shares worth $300,660
- Acharia, diretora da BuzzFeed, vende US$ 48 mil em ações BZFD
- Acharia, BuzzFeed director, sells $48k in BZFD stock
- BuzzFeed director Acharia sells $2.4k in shares
- Is the White House Gold a Home Depot (NYSE:HD) Special? Shares Slip as Investigations Start - TipRanks.com
- BuzzFeed amends credit agreement for $5 million loan and $25 million overadvance
- BuzzFeed (BZFD) Q2 Revenue Jumps 18%
- BuzzFeed’s Johnson BF, LLC sells $122k in shares
- What's Going On With BuzzFeed Stock Tuesday? - BuzzFeed (NASDAQ:BZFD)
- BuzzFeed secures $40 million loan, repays debt, buys back shares
- Model Asset Allocation Update (March 2025)
- BuzzFeed: A Compelling Turnaround And Trading At Its Lowest Valuation In History (BZFD)
- BuzzFeed, Inc. (BZFD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MrBeast Raising $200M At $5B Valuation To Expand Empire—From Feastables To Viral Videos, His Business Is Booming - BuzzFeed (NASDAQ:BZFD), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Dating app company makes shocking change to enhance user safety
- BuzzFeed plans 5% workforce cut to reduce expenses, streamlines HuffPost
Faixa diária
1.86 1.96
Faixa anual
1.61 5.68
- Fechamento anterior
- 1.85
- Open
- 1.87
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Low
- 1.86
- High
- 1.96
- Volume
- 557
- Mudança diária
- 3.78%
- Mudança mensal
- -1.54%
- Mudança de 6 meses
- -9.00%
- Mudança anual
- -27.27%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh