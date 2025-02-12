Währungen / BZFD
BZFD: BuzzFeed Inc - Class A
1.87 USD 0.05 (2.60%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BZFD hat sich für heute um -2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.86 bis zu einem Hoch von 1.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die BuzzFeed Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BZFD News
- BuzzFeed: Direktorin Acharia veräußert Aktien im Wert von 113.000 US-Dollar
- Adam Rothstein sells BuzzFeed shares worth $300,660
- BuzzFeed-Direktorin Acharia verkauft Aktien im Wert von 48.000 $
- Acharia, BuzzFeed director, sells $48k in BZFD stock
- BuzzFeed-Direktorin Acharia veräußert Aktien im Wert von 2.400 $
- BuzzFeed director Acharia sells $2.4k in shares
- Is the White House Gold a Home Depot (NYSE:HD) Special? Shares Slip as Investigations Start - TipRanks.com
- BuzzFeed amends credit agreement for $5 million loan and $25 million overadvance
- BuzzFeed (BZFD) Q2 Revenue Jumps 18%
- BuzzFeed’s Johnson BF, LLC sells $122k in shares
- What's Going On With BuzzFeed Stock Tuesday? - BuzzFeed (NASDAQ:BZFD)
- BuzzFeed secures $40 million loan, repays debt, buys back shares
- Model Asset Allocation Update (March 2025)
- BuzzFeed: A Compelling Turnaround And Trading At Its Lowest Valuation In History (BZFD)
- BuzzFeed, Inc. (BZFD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MrBeast Raising $200M At $5B Valuation To Expand Empire—From Feastables To Viral Videos, His Business Is Booming - BuzzFeed (NASDAQ:BZFD), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Dating app company makes shocking change to enhance user safety
- BuzzFeed plans 5% workforce cut to reduce expenses, streamlines HuffPost
Tagesspanne
1.86 1.92
Jahresspanne
1.61 5.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.92
- Eröffnung
- 1.91
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Tief
- 1.86
- Hoch
- 1.92
- Volumen
- 132
- Tagesänderung
- -2.60%
- Monatsänderung
- -4.10%
- 6-Monatsänderung
- -11.37%
- Jahresänderung
- -29.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K