KurseKategorien
Währungen / BZFD
Zurück zum Aktien

BZFD: BuzzFeed Inc - Class A

1.87 USD 0.05 (2.60%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BZFD hat sich für heute um -2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.86 bis zu einem Hoch von 1.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die BuzzFeed Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BZFD News

Tagesspanne
1.86 1.92
Jahresspanne
1.61 5.68
Vorheriger Schlusskurs
1.92
Eröffnung
1.91
Bid
1.87
Ask
2.17
Tief
1.86
Hoch
1.92
Volumen
132
Tagesänderung
-2.60%
Monatsänderung
-4.10%
6-Monatsänderung
-11.37%
Jahresänderung
-29.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K