BZFD: BuzzFeed Inc - Class A
1.85 USD 0.07 (3.65%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BZFD a changé de -3.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.84 et à un maximum de 1.92.
Suivez la dynamique BuzzFeed Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BZFD Nouvelles
- Adam Rothstein vend des actions BuzzFeed d’une valeur de 300.660€
- Adam Rothstein sells BuzzFeed shares worth $300,660
- Acharia, directrice de BuzzFeed, vend des actions BZFD pour 48.440€
- Acharia, BuzzFeed director, sells $48k in BZFD stock
- La directrice de BuzzFeed, Acharia, vend des actions pour 2,4k€
- BuzzFeed director Acharia sells $2.4k in shares
- Is the White House Gold a Home Depot (NYSE:HD) Special? Shares Slip as Investigations Start - TipRanks.com
- BuzzFeed amends credit agreement for $5 million loan and $25 million overadvance
- BuzzFeed (BZFD) Q2 Revenue Jumps 18%
- BuzzFeed’s Johnson BF, LLC sells $122k in shares
- What's Going On With BuzzFeed Stock Tuesday? - BuzzFeed (NASDAQ:BZFD)
- BuzzFeed secures $40 million loan, repays debt, buys back shares
- Model Asset Allocation Update (March 2025)
- BuzzFeed: A Compelling Turnaround And Trading At Its Lowest Valuation In History (BZFD)
- BuzzFeed, Inc. (BZFD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MrBeast Raising $200M At $5B Valuation To Expand Empire—From Feastables To Viral Videos, His Business Is Booming - BuzzFeed (NASDAQ:BZFD), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Dating app company makes shocking change to enhance user safety
- BuzzFeed plans 5% workforce cut to reduce expenses, streamlines HuffPost
Range quotidien
1.84 1.92
Range Annuel
1.61 5.68
- Clôture Précédente
- 1.92
- Ouverture
- 1.91
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Plus Bas
- 1.84
- Plus Haut
- 1.92
- Volume
- 308
- Changement quotidien
- -3.65%
- Changement Mensuel
- -5.13%
- Changement à 6 Mois
- -12.32%
- Changement Annuel
- -29.92%
20 septembre, samedi