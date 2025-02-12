Divisas / BZFD
BZFD: BuzzFeed Inc - Class A
1.85 USD 0.01 (0.54%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BZFD de hoy ha cambiado un -0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.85, mientras que el máximo ha alcanzado 1.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BuzzFeed Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
1.85 1.98
Rango anual
1.61 5.68
- Cierres anteriores
- 1.86
- Open
- 1.85
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Low
- 1.85
- High
- 1.98
- Volumen
- 384
- Cambio diario
- -0.54%
- Cambio mensual
- -5.13%
- Cambio a 6 meses
- -12.32%
- Cambio anual
- -29.92%
