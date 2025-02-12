Dövizler / BZFD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BZFD: BuzzFeed Inc - Class A
1.85 USD 0.07 (3.65%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BZFD fiyatı bugün -3.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.84 ve Yüksek fiyatı olarak 1.92 aralığında işlem gördü.
BuzzFeed Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BZFD haberleri
- Adam Rothstein, BuzzFeed hisselerini 300.660 dolar değerinde sattı
- Adam Rothstein sells BuzzFeed shares worth $300,660
- Acharia, BuzzFeed yöneticisi, 48 bin dolarlık BZFD hissesini satıyor
- Acharia, BuzzFeed director, sells $48k in BZFD stock
- BuzzFeed director Acharia sells $2.4k in shares
- Is the White House Gold a Home Depot (NYSE:HD) Special? Shares Slip as Investigations Start - TipRanks.com
- BuzzFeed amends credit agreement for $5 million loan and $25 million overadvance
- BuzzFeed (BZFD) Q2 Revenue Jumps 18%
- BuzzFeed’s Johnson BF, LLC sells $122k in shares
- What's Going On With BuzzFeed Stock Tuesday? - BuzzFeed (NASDAQ:BZFD)
- BuzzFeed secures $40 million loan, repays debt, buys back shares
- Model Asset Allocation Update (March 2025)
- BuzzFeed: A Compelling Turnaround And Trading At Its Lowest Valuation In History (BZFD)
- BuzzFeed, Inc. (BZFD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MrBeast Raising $200M At $5B Valuation To Expand Empire—From Feastables To Viral Videos, His Business Is Booming - BuzzFeed (NASDAQ:BZFD), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Dating app company makes shocking change to enhance user safety
- BuzzFeed plans 5% workforce cut to reduce expenses, streamlines HuffPost
Günlük aralık
1.84 1.92
Yıllık aralık
1.61 5.68
- Önceki kapanış
- 1.92
- Açılış
- 1.91
- Satış
- 1.85
- Alış
- 2.15
- Düşük
- 1.84
- Yüksek
- 1.92
- Hacim
- 308
- Günlük değişim
- -3.65%
- Aylık değişim
- -5.13%
- 6 aylık değişim
- -12.32%
- Yıllık değişim
- -29.92%
21 Eylül, Pazar