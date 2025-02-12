Валюты / BZFD
BZFD: BuzzFeed Inc - Class A
1.86 USD 0.02 (1.06%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BZFD за сегодня изменился на -1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.83, а максимальная — 1.92.
Следите за динамикой BuzzFeed Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BZFD
- Адам Ротштейн продает акции BuzzFeed на сумму $300 660
- Adam Rothstein sells BuzzFeed shares worth $300,660
- Ачария, директор BuzzFeed, продает акции BZFD на сумму $48 тыс.
- Acharia, BuzzFeed director, sells $48k in BZFD stock
- BuzzFeed director Acharia sells $2.4k in shares
- Is the White House Gold a Home Depot (NYSE:HD) Special? Shares Slip as Investigations Start - TipRanks.com
- BuzzFeed amends credit agreement for $5 million loan and $25 million overadvance
- BuzzFeed (BZFD) Q2 Revenue Jumps 18%
- BuzzFeed’s Johnson BF, LLC sells $122k in shares
- What's Going On With BuzzFeed Stock Tuesday? - BuzzFeed (NASDAQ:BZFD)
- BuzzFeed secures $40 million loan, repays debt, buys back shares
- Model Asset Allocation Update (March 2025)
- BuzzFeed: A Compelling Turnaround And Trading At Its Lowest Valuation In History (BZFD)
- BuzzFeed, Inc. (BZFD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MrBeast Raising $200M At $5B Valuation To Expand Empire—From Feastables To Viral Videos, His Business Is Booming - BuzzFeed (NASDAQ:BZFD), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Dating app company makes shocking change to enhance user safety
- BuzzFeed plans 5% workforce cut to reduce expenses, streamlines HuffPost
Дневной диапазон
1.83 1.92
Годовой диапазон
1.61 5.68
- Предыдущее закрытие
- 1.88
- Open
- 1.89
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- Low
- 1.83
- High
- 1.92
- Объем
- 593
- Дневное изменение
- -1.06%
- Месячное изменение
- -4.62%
- 6-месячное изменение
- -11.85%
- Годовое изменение
- -29.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.