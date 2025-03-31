通貨 / BW
BW: Babcock & Wilcox Enterprises Inc
3.52 USD 0.44 (14.29%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BWの今日の為替レートは、14.29%変化しました。日中、通貨は1あたり3.10の安値と3.55の高値で取引されました。
Babcock & Wilcox Enterprises Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.10 3.55
1年のレンジ
0.22 3.55
- 以前の終値
- 3.08
- 始値
- 3.20
- 買値
- 3.52
- 買値
- 3.82
- 安値
- 3.10
- 高値
- 3.55
- 出来高
- 4.967 K
- 1日の変化
- 14.29%
- 1ヶ月の変化
- 63.72%
- 6ヶ月の変化
- 382.19%
- 1年の変化
- 73.40%
