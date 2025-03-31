QuotazioniSezioni
Valute / BW
Tornare a Azioni

BW: Babcock & Wilcox Enterprises Inc

3.26 USD 0.26 (7.39%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BW ha avuto una variazione del -7.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.17 e ad un massimo di 3.49.

Segui le dinamiche di Babcock & Wilcox Enterprises Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BW News

Intervallo Giornaliero
3.17 3.49
Intervallo Annuale
0.22 3.55
Chiusura Precedente
3.52
Apertura
3.47
Bid
3.26
Ask
3.56
Minimo
3.17
Massimo
3.49
Volume
3.963 K
Variazione giornaliera
-7.39%
Variazione Mensile
51.63%
Variazione Semestrale
346.58%
Variazione Annuale
60.59%
21 settembre, domenica