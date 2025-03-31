Valute / BW
BW: Babcock & Wilcox Enterprises Inc
3.26 USD 0.26 (7.39%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BW ha avuto una variazione del -7.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.17 e ad un massimo di 3.49.
Segui le dinamiche di Babcock & Wilcox Enterprises Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BW News
Intervallo Giornaliero
3.17 3.49
Intervallo Annuale
0.22 3.55
- Chiusura Precedente
- 3.52
- Apertura
- 3.47
- Bid
- 3.26
- Ask
- 3.56
- Minimo
- 3.17
- Massimo
- 3.49
- Volume
- 3.963 K
- Variazione giornaliera
- -7.39%
- Variazione Mensile
- 51.63%
- Variazione Semestrale
- 346.58%
- Variazione Annuale
- 60.59%
21 settembre, domenica