货币 / BW
BW: Babcock & Wilcox Enterprises Inc
3.08 USD 0.13 (4.05%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BW汇率已更改-4.05%。当日，交易品种以低点3.03和高点3.25进行交易。
关注Babcock & Wilcox Enterprises Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BW新闻
- B&W and Denham partner to convert coal plants for data center power
- Babcock & Wilcox CEO Young buys $20k in shares
- Babcock & Wilcox regains NYSE compliance after stock price recovery
- Babcock & Wilcox: Getting On The Roller-Coaster (NYSE:BW)
- Mistras: Higher-Margin Pivot Is Working, Even Without Oil's Help (NYSE:MG)
- Babcock & Wilcox stock price target raised to $1.50 from $1.00 at DA Davidson
- Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Babcock & Wilcox reports Q2 2025 loss, stock dips
- Babcock & Wilcox Enterprises earnings missed by $0.56, revenue fell short of estimates
- Babcock & Wilcox general counsel sells $2.3k in shares
- Babcock & Wilcox completes sale of Diamond Power to Andritz for $177 million
- Babcock & Wilcox Announces Preferred Stock Dividend
- Babcock & Wilcox: Disposal Of Core Assets Spark Securities Rally, But Headwinds Remain
- BWXT stock soars to all-time high, reaching $136.35
- Babcock & Wilcox Enterprises: Asset Sales Fuel Hope (NYSE:BW)
- Babcock & Wilcox stock soars on asset sale news
- BW Stock Jumps On $177M ANDRITZ Deal - Babcock & Wilcox (NYSE:BW)
- Babcock & Wilcox Commences Cash Tender Offer For Two Series of Notes
- B&W sells Diamond Power to ANDRITZ for $177 million
- Galloway Capital Partners takes 4.31% stake in Babcock & Wilcox
- Babcock & Wilcox issues new senior secured notes
- Steep US tariffs on Africa signal end of trade deal meant to boost development
- Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Fall: 'Equity Drawdown Probability Hasn't Peaked Yet,' Says Goldman Sachs Analyst - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), AAR (NYSE:AIR)
日范围
3.03 3.25
年范围
0.22 3.34
- 前一天收盘价
- 3.21
- 开盘价
- 3.24
- 卖价
- 3.08
- 买价
- 3.38
- 最低价
- 3.03
- 最高价
- 3.25
- 交易量
- 2.694 K
- 日变化
- -4.05%
- 月变化
- 43.26%
- 6个月变化
- 321.92%
- 年变化
- 51.72%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值