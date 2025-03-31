Währungen / BW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BW: Babcock & Wilcox Enterprises Inc
3.30 USD 0.22 (6.25%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BW hat sich für heute um -6.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.29 bis zu einem Hoch von 3.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Babcock & Wilcox Enterprises Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BW News
- B&W und Denham schmieden Partnerschaft: Kohlekraftwerke sollen Rechenzentren mit Strom versorgen/n
- B&W and Denham partner to convert coal plants for data center power
- Babcock & Wilcox CEO Young buys $20k in shares
- Babcock & Wilcox regains NYSE compliance after stock price recovery
- Babcock & Wilcox: Getting On The Roller-Coaster (NYSE:BW)
- Mistras: Higher-Margin Pivot Is Working, Even Without Oil's Help (NYSE:MG)
- Babcock & Wilcox stock price target raised to $1.50 from $1.00 at DA Davidson
- Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Babcock & Wilcox reports Q2 2025 loss, stock dips
- Babcock & Wilcox Enterprises earnings missed by $0.56, revenue fell short of estimates
- Babcock & Wilcox general counsel sells $2.3k in shares
- Babcock & Wilcox completes sale of Diamond Power to Andritz for $177 million
- Babcock & Wilcox Announces Preferred Stock Dividend
- Babcock & Wilcox: Disposal Of Core Assets Spark Securities Rally, But Headwinds Remain
- BWXT stock soars to all-time high, reaching $136.35
- Babcock & Wilcox Enterprises: Asset Sales Fuel Hope (NYSE:BW)
- Babcock & Wilcox stock soars on asset sale news
- BW Stock Jumps On $177M ANDRITZ Deal - Babcock & Wilcox (NYSE:BW)
- Babcock & Wilcox Commences Cash Tender Offer For Two Series of Notes
- B&W sells Diamond Power to ANDRITZ for $177 million
- Galloway Capital Partners takes 4.31% stake in Babcock & Wilcox
- Babcock & Wilcox issues new senior secured notes
- Steep US tariffs on Africa signal end of trade deal meant to boost development
- Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.29 3.49
Jahresspanne
0.22 3.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.52
- Eröffnung
- 3.47
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Tief
- 3.29
- Hoch
- 3.49
- Volumen
- 629
- Tagesänderung
- -6.25%
- Monatsänderung
- 53.49%
- 6-Monatsänderung
- 352.05%
- Jahresänderung
- 62.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K