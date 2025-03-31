통화 / BW
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BW: Babcock & Wilcox Enterprises Inc
3.26 USD 0.26 (7.39%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BW 환율이 오늘 -7.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.17이고 고가는 3.49이었습니다.
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BW News
- B&W and Denham partner to convert coal plants for data center power
- Babcock & Wilcox CEO Young buys $20k in shares
- Babcock & Wilcox regains NYSE compliance after stock price recovery
- Babcock & Wilcox: Getting On The Roller-Coaster (NYSE:BW)
- Mistras: Higher-Margin Pivot Is Working, Even Without Oil's Help (NYSE:MG)
- Babcock & Wilcox stock price target raised to $1.50 from $1.00 at DA Davidson
- Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Babcock & Wilcox reports Q2 2025 loss, stock dips
- Babcock & Wilcox Enterprises earnings missed by $0.56, revenue fell short of estimates
- Babcock & Wilcox general counsel sells $2.3k in shares
- Babcock & Wilcox completes sale of Diamond Power to Andritz for $177 million
- Babcock & Wilcox Announces Preferred Stock Dividend
- Babcock & Wilcox: Disposal Of Core Assets Spark Securities Rally, But Headwinds Remain
- BWXT stock soars to all-time high, reaching $136.35
- Babcock & Wilcox Enterprises: Asset Sales Fuel Hope (NYSE:BW)
- Babcock & Wilcox stock soars on asset sale news
- BW Stock Jumps On $177M ANDRITZ Deal - Babcock & Wilcox (NYSE:BW)
- Babcock & Wilcox Commences Cash Tender Offer For Two Series of Notes
- B&W sells Diamond Power to ANDRITZ for $177 million
- Galloway Capital Partners takes 4.31% stake in Babcock & Wilcox
- Babcock & Wilcox issues new senior secured notes
- Steep US tariffs on Africa signal end of trade deal meant to boost development
- Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Fall: 'Equity Drawdown Probability Hasn't Peaked Yet,' Says Goldman Sachs Analyst - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), AAR (NYSE:AIR)
일일 변동 비율
3.17 3.49
년간 변동
0.22 3.55
- 이전 종가
- 3.52
- 시가
- 3.47
- Bid
- 3.26
- Ask
- 3.56
- 저가
- 3.17
- 고가
- 3.49
- 볼륨
- 3.963 K
- 일일 변동
- -7.39%
- 월 변동
- 51.63%
- 6개월 변동
- 346.58%
- 년간 변동율
- 60.59%
20 9월, 토요일