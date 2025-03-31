Divisas / BW
BW: Babcock & Wilcox Enterprises Inc
3.08 USD 0.13 (4.05%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BW de hoy ha cambiado un -4.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.03, mientras que el máximo ha alcanzado 3.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Babcock & Wilcox Enterprises Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BW News
Rango diario
3.03 3.25
Rango anual
0.22 3.34
- Cierres anteriores
- 3.21
- Open
- 3.24
- Bid
- 3.08
- Ask
- 3.38
- Low
- 3.03
- High
- 3.25
- Volumen
- 3.083 K
- Cambio diario
- -4.05%
- Cambio mensual
- 43.26%
- Cambio a 6 meses
- 321.92%
- Cambio anual
- 51.72%
