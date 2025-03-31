КотировкиРазделы
BW: Babcock & Wilcox Enterprises Inc

3.21 USD 0.24 (8.08%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BW за сегодня изменился на 8.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.91, а максимальная — 3.34.

Следите за динамикой Babcock & Wilcox Enterprises Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.91 3.34
Годовой диапазон
0.22 3.34
Предыдущее закрытие
2.97
Open
3.00
Bid
3.21
Ask
3.51
Low
2.91
High
3.34
Объем
4.309 K
Дневное изменение
8.08%
Месячное изменение
49.30%
6-месячное изменение
339.73%
Годовое изменение
58.13%
