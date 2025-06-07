通貨 / BKT
BKT: BlackRock Income Trust Inc (The)
11.49 USD 0.07 (0.61%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BKTの今日の為替レートは、-0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり11.46の安値と11.60の高値で取引されました。
BlackRock Income Trust Inc (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BKT News
1日のレンジ
11.46 11.60
1年のレンジ
11.25 12.57
- 以前の終値
- 11.56
- 始値
- 11.57
- 買値
- 11.49
- 買値
- 11.79
- 安値
- 11.46
- 高値
- 11.60
- 出来高
- 207
- 1日の変化
- -0.61%
- 1ヶ月の変化
- -1.96%
- 6ヶ月の変化
- -3.12%
- 1年の変化
- -8.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K