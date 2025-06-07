Valute / BKT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BKT: BlackRock Income Trust Inc (The)
11.40 USD 0.09 (0.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BKT ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.37 e ad un massimo di 11.56.
Segui le dinamiche di BlackRock Income Trust Inc (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKT News
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.53%
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.62%
- DMO: Same Concerns Exist, But Now Unattractively Priced (NYSE:DMO)
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- BKT CEF: A Leveraged MBS Play From BlackRock, 9% Distribution (NYSE:BKT)
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Treasury Market Sees No Rate Cut by Sept., 30-Year Treasury Yield Near 5%
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 1.42%
- Earnings call transcript: Bankinter Q2 2025 reports 14% profit rise
- Bankinter shares soar 6.1% as profit beats estimates on strong NII
- Bankinter reports 2Q25 net income 3% above consensus
- Bankinter 1H2025 presentation slides: €542M profit as fee income offsets NII pressure
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- What's The Fed Watching In CRE?
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.06%
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.06%
- UBS cuts Bankinter stock rating to Neutral, price target to EUR12
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Charting The U.S. Consumer With Kristofer Kraus
Intervallo Giornaliero
11.37 11.56
Intervallo Annuale
11.25 12.57
- Chiusura Precedente
- 11.49
- Apertura
- 11.52
- Bid
- 11.40
- Ask
- 11.70
- Minimo
- 11.37
- Massimo
- 11.56
- Volume
- 378
- Variazione giornaliera
- -0.78%
- Variazione Mensile
- -2.73%
- Variazione Semestrale
- -3.88%
- Variazione Annuale
- -9.24%
21 settembre, domenica