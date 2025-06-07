QuotazioniSezioni
BKT: BlackRock Income Trust Inc (The)

11.40 USD 0.09 (0.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BKT ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.37 e ad un massimo di 11.56.

Segui le dinamiche di BlackRock Income Trust Inc (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.37 11.56
Intervallo Annuale
11.25 12.57
Chiusura Precedente
11.49
Apertura
11.52
Bid
11.40
Ask
11.70
Minimo
11.37
Massimo
11.56
Volume
378
Variazione giornaliera
-0.78%
Variazione Mensile
-2.73%
Variazione Semestrale
-3.88%
Variazione Annuale
-9.24%
21 settembre, domenica