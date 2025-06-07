통화 / BKT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BKT: BlackRock Income Trust Inc (The)
11.40 USD 0.09 (0.78%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BKT 환율이 오늘 -0.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.37이고 고가는 11.56이었습니다.
BlackRock Income Trust Inc (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKT News
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.53%
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.62%
- DMO: Same Concerns Exist, But Now Unattractively Priced (NYSE:DMO)
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- BKT CEF: A Leveraged MBS Play From BlackRock, 9% Distribution (NYSE:BKT)
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Treasury Market Sees No Rate Cut by Sept., 30-Year Treasury Yield Near 5%
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 1.42%
- Earnings call transcript: Bankinter Q2 2025 reports 14% profit rise
- Bankinter shares soar 6.1% as profit beats estimates on strong NII
- Bankinter reports 2Q25 net income 3% above consensus
- Bankinter 1H2025 presentation slides: €542M profit as fee income offsets NII pressure
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- What's The Fed Watching In CRE?
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.06%
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.06%
- UBS cuts Bankinter stock rating to Neutral, price target to EUR12
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Charting The U.S. Consumer With Kristofer Kraus
일일 변동 비율
11.37 11.56
년간 변동
11.25 12.57
- 이전 종가
- 11.49
- 시가
- 11.52
- Bid
- 11.40
- Ask
- 11.70
- 저가
- 11.37
- 고가
- 11.56
- 볼륨
- 378
- 일일 변동
- -0.78%
- 월 변동
- -2.73%
- 6개월 변동
- -3.88%
- 년간 변동율
- -9.24%
20 9월, 토요일