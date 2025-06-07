货币 / BKT
BKT: BlackRock Income Trust Inc (The)
11.56 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BKT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点11.55和高点11.60进行交易。
关注BlackRock Income Trust Inc (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
11.55 11.60
年范围
11.25 12.57
- 前一天收盘价
- 11.56
- 开盘价
- 11.59
- 卖价
- 11.56
- 买价
- 11.86
- 最低价
- 11.55
- 最高价
- 11.60
- 交易量
- 412
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -1.37%
- 6个月变化
- -2.53%
- 年变化
- -7.96%
