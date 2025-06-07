Währungen / BKT
BKT: BlackRock Income Trust Inc (The)
11.41 USD 0.08 (0.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BKT hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.40 bis zu einem Hoch von 11.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock Income Trust Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BKT News
Tagesspanne
11.40 11.56
Jahresspanne
11.25 12.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.49
- Eröffnung
- 11.52
- Bid
- 11.41
- Ask
- 11.71
- Tief
- 11.40
- Hoch
- 11.56
- Volumen
- 318
- Tagesänderung
- -0.70%
- Monatsänderung
- -2.65%
- 6-Monatsänderung
- -3.79%
- Jahresänderung
- -9.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K