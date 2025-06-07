КотировкиРазделы
Валюты / BKT
Назад в Рынок акций США

BKT: BlackRock Income Trust Inc (The)

11.56 USD 0.05 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BKT за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.51, а максимальная — 11.73.

Следите за динамикой BlackRock Income Trust Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BKT

Дневной диапазон
11.51 11.73
Годовой диапазон
11.25 12.57
Предыдущее закрытие
11.61
Open
11.69
Bid
11.56
Ask
11.86
Low
11.51
High
11.73
Объем
1.765 K
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
-1.37%
6-месячное изменение
-2.53%
Годовое изменение
-7.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.