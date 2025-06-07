Валюты / BKT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BKT: BlackRock Income Trust Inc (The)
11.56 USD 0.05 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BKT за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.51, а максимальная — 11.73.
Следите за динамикой BlackRock Income Trust Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BKT
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.53%
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.62%
- DMO: Same Concerns Exist, But Now Unattractively Priced (NYSE:DMO)
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- BKT CEF: A Leveraged MBS Play From BlackRock, 9% Distribution (NYSE:BKT)
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Treasury Market Sees No Rate Cut by Sept., 30-Year Treasury Yield Near 5%
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 1.42%
- Earnings call transcript: Bankinter Q2 2025 reports 14% profit rise
- Bankinter shares soar 6.1% as profit beats estimates on strong NII
- Bankinter reports 2Q25 net income 3% above consensus
- Bankinter 1H2025 presentation slides: €542M profit as fee income offsets NII pressure
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- What's The Fed Watching In CRE?
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.06%
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.06%
- UBS cuts Bankinter stock rating to Neutral, price target to EUR12
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Charting The U.S. Consumer With Kristofer Kraus
Дневной диапазон
11.51 11.73
Годовой диапазон
11.25 12.57
- Предыдущее закрытие
- 11.61
- Open
- 11.69
- Bid
- 11.56
- Ask
- 11.86
- Low
- 11.51
- High
- 11.73
- Объем
- 1.765 K
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- -1.37%
- 6-месячное изменение
- -2.53%
- Годовое изменение
- -7.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.