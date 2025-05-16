通貨 / BIVI
BIVI: BioVie Inc
1.87 USD 0.05 (2.75%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BIVIの今日の為替レートは、2.75%変化しました。日中、通貨は1あたり1.84の安値と1.95の高値で取引されました。
BioVie Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BIVI News
- BioVie closes $12 million public offering of units
- Why Is BioVie Stock (BIVI) Down 50% Today? - TipRanks.com
- Biovie stock plunges after pricing $12 million public offering
- Dow Surges 300 Points; American Axle & Manufacturing Posts Upbeat Earnings - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- BioVie prices $12 million public offering of units at $2.00 each
- Biovie stock rises after drug shows age deceleration in Alzheimer’s patients
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- New to The Street Announces the Broadcast of Show Number 675 This Saturday at 6:30 PM EST on Bloomberg Television Featuring: FLOKI, BioVie (NASDAQ: BIVI), Arrive AI ($ARAI), Health In Tech (NASDAQ HIT
- BioVie Highlights Patient-Centric Design of SUNRISE-PD Trial at Advanced Therapeutics in Movement & Related Disorders ® Congress (A™RD)
- BioVie to Present Overview of Phase 2 SUNRISE-PD Trial at the Advanced Therapeutics in Movement & Related Disorders ® Congress
- New to The Street’s Show #672 Airs Tonight on Fox Business Network at 10:30 PM EST
- New to The Street Announces Upcoming Bloomberg Air Dates Featuring FLOKI, BioVie Pharmaceuticals, Beeline, Arrive AI, and Commercialville
- BioVie and Liberty Star Interviews to Air on the RedChip Small Stocks, Big Money(™) Show on Bloomberg TV
1日のレンジ
1.84 1.95
1年のレンジ
0.62 9.56
- 以前の終値
- 1.82
- 始値
- 1.87
- 買値
- 1.87
- 買値
- 2.17
- 安値
- 1.84
- 高値
- 1.95
- 出来高
- 433
- 1日の変化
- 2.75%
- 1ヶ月の変化
- 19.11%
- 6ヶ月の変化
- 103.26%
- 1年の変化
- 53.28%
