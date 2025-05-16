Währungen / BIVI
BIVI: BioVie Inc
1.83 USD 0.04 (2.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BIVI hat sich für heute um -2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.83 bis zu einem Hoch von 1.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die BioVie Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BIVI News
- BioVie closes $12 million public offering of units
- Why Is BioVie Stock (BIVI) Down 50% Today? - TipRanks.com
- Biovie stock plunges after pricing $12 million public offering
- Dow Surges 300 Points; American Axle & Manufacturing Posts Upbeat Earnings - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- BioVie prices $12 million public offering of units at $2.00 each
- Biovie stock rises after drug shows age deceleration in Alzheimer’s patients
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- New to The Street Announces the Broadcast of Show Number 675 This Saturday at 6:30 PM EST on Bloomberg Television Featuring: FLOKI, BioVie (NASDAQ: BIVI), Arrive AI ($ARAI), Health In Tech (NASDAQ HIT
- BioVie Highlights Patient-Centric Design of SUNRISE-PD Trial at Advanced Therapeutics in Movement & Related Disorders ® Congress (A™RD)
- BioVie to Present Overview of Phase 2 SUNRISE-PD Trial at the Advanced Therapeutics in Movement & Related Disorders ® Congress
- New to The Street’s Show #672 Airs Tonight on Fox Business Network at 10:30 PM EST
- New to The Street Announces Upcoming Bloomberg Air Dates Featuring FLOKI, BioVie Pharmaceuticals, Beeline, Arrive AI, and Commercialville
- BioVie and Liberty Star Interviews to Air on the RedChip Small Stocks, Big Money(™) Show on Bloomberg TV
Tagesspanne
1.83 1.91
Jahresspanne
0.62 9.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.87
- Eröffnung
- 1.90
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Tief
- 1.83
- Hoch
- 1.91
- Volumen
- 106
- Tagesänderung
- -2.14%
- Monatsänderung
- 16.56%
- 6-Monatsänderung
- 98.91%
- Jahresänderung
- 50.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K