Valute / BIVI
BIVI: BioVie Inc
1.86 USD 0.01 (0.53%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BIVI ha avuto una variazione del -0.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.82 e ad un massimo di 1.91.
Segui le dinamiche di BioVie Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BIVI News
Intervallo Giornaliero
1.82 1.91
Intervallo Annuale
0.62 9.56
- Chiusura Precedente
- 1.87
- Apertura
- 1.90
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- Minimo
- 1.82
- Massimo
- 1.91
- Volume
- 256
- Variazione giornaliera
- -0.53%
- Variazione Mensile
- 18.47%
- Variazione Semestrale
- 102.17%
- Variazione Annuale
- 52.46%
21 settembre, domenica