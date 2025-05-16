QuotazioniSezioni
BIVI: BioVie Inc

1.86 USD 0.01 (0.53%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BIVI ha avuto una variazione del -0.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.82 e ad un massimo di 1.91.

Segui le dinamiche di BioVie Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.82 1.91
Intervallo Annuale
0.62 9.56
Chiusura Precedente
1.87
Apertura
1.90
Bid
1.86
Ask
2.16
Minimo
1.82
Massimo
1.91
Volume
256
Variazione giornaliera
-0.53%
Variazione Mensile
18.47%
Variazione Semestrale
102.17%
Variazione Annuale
52.46%
21 settembre, domenica