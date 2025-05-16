Валюты / BIVI
BIVI: BioVie Inc
1.84 USD 0.08 (4.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BIVI за сегодня изменился на 4.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.72, а максимальная — 1.84.
Следите за динамикой BioVie Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.72 1.84
Годовой диапазон
0.62 9.56
- Предыдущее закрытие
- 1.76
- Open
- 1.79
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Low
- 1.72
- High
- 1.84
- Объем
- 190
- Дневное изменение
- 4.55%
- Месячное изменение
- 17.20%
- 6-месячное изменение
- 100.00%
- Годовое изменение
- 50.82%
