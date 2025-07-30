クォートセクション
通貨 / ALSN
ALSN: Allison Transmission Holdings Inc

89.03 USD 1.69 (1.93%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALSNの今日の為替レートは、1.93%変化しました。日中、通貨は1あたり87.45の安値と89.89の高値で取引されました。

Allison Transmission Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
87.45 89.89
1年のレンジ
80.39 122.53
以前の終値
87.34
始値
87.49
買値
89.03
買値
89.33
安値
87.45
高値
89.89
出来高
1.645 K
1日の変化
1.93%
1ヶ月の変化
3.78%
6ヶ月の変化
-6.62%
1年の変化
-7.28%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K