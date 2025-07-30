货币 / ALSN
ALSN: Allison Transmission Holdings Inc
88.48 USD 0.80 (0.91%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ALSN汇率已更改0.91%。当日，交易品种以低点87.83和高点88.70进行交易。
关注Allison Transmission Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ALSN新闻
日范围
87.83 88.70
年范围
80.39 122.53
- 前一天收盘价
- 87.68
- 开盘价
- 87.83
- 卖价
- 88.48
- 买价
- 88.78
- 最低价
- 87.83
- 最高价
- 88.70
- 交易量
- 159
- 日变化
- 0.91%
- 月变化
- 3.14%
- 6个月变化
- -7.20%
- 年变化
- -7.85%
