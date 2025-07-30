Devises / ALSN
ALSN: Allison Transmission Holdings Inc
88.30 USD 0.73 (0.82%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALSN a changé de -0.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.18 et à un maximum de 89.23.
Suivez la dynamique Allison Transmission Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALSN Nouvelles
Range quotidien
88.18 89.23
Range Annuel
80.39 122.53
- Clôture Précédente
- 89.03
- Ouverture
- 88.92
- Bid
- 88.30
- Ask
- 88.60
- Plus Bas
- 88.18
- Plus Haut
- 89.23
- Volume
- 1.833 K
- Changement quotidien
- -0.82%
- Changement Mensuel
- 2.93%
- Changement à 6 Mois
- -7.38%
- Changement Annuel
- -8.04%
20 septembre, samedi