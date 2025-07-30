FiyatlarBölümler
ALSN: Allison Transmission Holdings Inc

88.30 USD 0.73 (0.82%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALSN fiyatı bugün -0.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.18 ve Yüksek fiyatı olarak 89.23 aralığında işlem gördü.

Allison Transmission Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
88.18 89.23
Yıllık aralık
80.39 122.53
Önceki kapanış
89.03
Açılış
88.92
Satış
88.30
Alış
88.60
Düşük
88.18
Yüksek
89.23
Hacim
1.833 K
Günlük değişim
-0.82%
Aylık değişim
2.93%
6 aylık değişim
-7.38%
Yıllık değişim
-8.04%
