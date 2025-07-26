Валюты / ALSN
ALSN: Allison Transmission Holdings Inc
87.68 USD 0.04 (0.05%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALSN за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.07, а максимальная — 88.30.
Следите за динамикой Allison Transmission Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALSN
Дневной диапазон
87.07 88.30
Годовой диапазон
80.39 122.53
- Предыдущее закрытие
- 87.72
- Open
- 88.03
- Bid
- 87.68
- Ask
- 87.98
- Low
- 87.07
- High
- 88.30
- Объем
- 1.472 K
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 2.20%
- 6-месячное изменение
- -8.03%
- Годовое изменение
- -8.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.