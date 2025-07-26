КотировкиРазделы
ALSN: Allison Transmission Holdings Inc

87.68 USD 0.04 (0.05%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALSN за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.07, а максимальная — 88.30.

Следите за динамикой Allison Transmission Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ALSN

Дневной диапазон
87.07 88.30
Годовой диапазон
80.39 122.53
Предыдущее закрытие
87.72
Open
88.03
Bid
87.68
Ask
87.98
Low
87.07
High
88.30
Объем
1.472 K
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
2.20%
6-месячное изменение
-8.03%
Годовое изменение
-8.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.