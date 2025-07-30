Währungen / ALSN
ALSN: Allison Transmission Holdings Inc
89.03 USD 1.69 (1.93%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALSN hat sich für heute um 1.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.45 bis zu einem Hoch von 89.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Allison Transmission Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ALSN News
Tagesspanne
87.45 89.89
Jahresspanne
80.39 122.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 87.34
- Eröffnung
- 87.49
- Bid
- 89.03
- Ask
- 89.33
- Tief
- 87.45
- Hoch
- 89.89
- Volumen
- 1.645 K
- Tagesänderung
- 1.93%
- Monatsänderung
- 3.78%
- 6-Monatsänderung
- -6.62%
- Jahresänderung
- -7.28%
