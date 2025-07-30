Valute / ALSN
ALSN: Allison Transmission Holdings Inc
88.30 USD 0.73 (0.82%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALSN ha avuto una variazione del -0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 88.18 e ad un massimo di 89.23.
Segui le dinamiche di Allison Transmission Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
88.18 89.23
Intervallo Annuale
80.39 122.53
- Chiusura Precedente
- 89.03
- Apertura
- 88.92
- Bid
- 88.30
- Ask
- 88.60
- Minimo
- 88.18
- Massimo
- 89.23
- Volume
- 1.833 K
- Variazione giornaliera
- -0.82%
- Variazione Mensile
- 2.93%
- Variazione Semestrale
- -7.38%
- Variazione Annuale
- -8.04%
20 settembre, sabato