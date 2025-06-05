通貨 / ALOT
ALOT: AstroNova Inc
10.10 USD 0.09 (0.90%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALOTの今日の為替レートは、0.90%変化しました。日中、通貨は1あたり10.07の安値と10.15の高値で取引されました。
AstroNova Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ALOT News
- AstroNova's Q2 Loss Widens Y/Y Amid Product ID Challenges
- AstroNova Sales Slide Amid Restructuring
- AstroNova, Inc. (ALOT) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- AstroNova Revenue Drops 11% in Fiscal Q2
- AstroNova Q2 FY26 slides reveal revenue drop and margin compression amid strategic reset
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Astronova reschedules 2025 annual shareholder meeting to December
- AstroNova appoints Shawn Kravetz to board following agreement
- AstroNova: A Textbook Case For Shareholder Activism (ALOT)
- Atal Capital Management Q2 2025 Letter
- AstroNova names Jorik Ittmann as new CEO, updates executive compensation
- AstroNova enters agreement with interim CEO Darius Nevin on compensation terms
- AstroNova finalizes separation agreement with former CEO Gregory Woods
- AstroNova Announces Executive Leadership Change
- AstroNova Made Good Faith Effort to Resolve Costly, Disruptive Proxy Contest in Collaborative and Amicable Manner
- AstroNova board rejects settlement with activist investor
- AstroNova Sends Letter to Shareholders: Board Focused on Driving Accountability
- AstroNova amends executive incentive plan, grants awards
- AstroNova Announces Segment Leadership Promotions to Drive Execution of Growth Strategy
- AstroNova, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ALOT)
- AstroNova, Inc. (ALOT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- AstroNova ALOT Q1 2026 Earnings Call Transcript
- AstroNova Reports First-Quarter Fiscal 2026 Revenue Grew 14% Driven by Double Digit Growth in Both Aerospace and Product Identification Segments
- AstroNova Q1 FY2026 slides: Revenue rebounds with 14.4% growth amid restructuring
1日のレンジ
10.07 10.15
1年のレンジ
7.82 17.24
- 以前の終値
- 10.01
- 始値
- 10.09
- 買値
- 10.10
- 買値
- 10.40
- 安値
- 10.07
- 高値
- 10.15
- 出来高
- 20
- 1日の変化
- 0.90%
- 1ヶ月の変化
- -11.40%
- 6ヶ月の変化
- 12.98%
- 1年の変化
- -26.55%
