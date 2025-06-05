Devises / ALOT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ALOT: AstroNova Inc
10.02 USD 0.08 (0.79%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALOT a changé de -0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.99 et à un maximum de 10.29.
Suivez la dynamique AstroNova Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALOT Nouvelles
- AstroNova's Q2 Loss Widens Y/Y Amid Product ID Challenges
- AstroNova Sales Slide Amid Restructuring
- AstroNova, Inc. (ALOT) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- AstroNova Revenue Drops 11% in Fiscal Q2
- AstroNova Q2 FY26 slides reveal revenue drop and margin compression amid strategic reset
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Astronova reschedules 2025 annual shareholder meeting to December
- AstroNova appoints Shawn Kravetz to board following agreement
- AstroNova: A Textbook Case For Shareholder Activism (ALOT)
- Atal Capital Management Q2 2025 Letter
- AstroNova names Jorik Ittmann as new CEO, updates executive compensation
- AstroNova enters agreement with interim CEO Darius Nevin on compensation terms
- AstroNova finalizes separation agreement with former CEO Gregory Woods
- AstroNova Announces Executive Leadership Change
- AstroNova Made Good Faith Effort to Resolve Costly, Disruptive Proxy Contest in Collaborative and Amicable Manner
- AstroNova board rejects settlement with activist investor
- AstroNova Sends Letter to Shareholders: Board Focused on Driving Accountability
- AstroNova amends executive incentive plan, grants awards
- AstroNova Announces Segment Leadership Promotions to Drive Execution of Growth Strategy
- AstroNova, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ALOT)
- AstroNova, Inc. (ALOT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- AstroNova ALOT Q1 2026 Earnings Call Transcript
- AstroNova Reports First-Quarter Fiscal 2026 Revenue Grew 14% Driven by Double Digit Growth in Both Aerospace and Product Identification Segments
- AstroNova Q1 FY2026 slides: Revenue rebounds with 14.4% growth amid restructuring
Range quotidien
9.99 10.29
Range Annuel
7.82 17.24
- Clôture Précédente
- 10.10
- Ouverture
- 10.23
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Plus Bas
- 9.99
- Plus Haut
- 10.29
- Volume
- 22
- Changement quotidien
- -0.79%
- Changement Mensuel
- -12.11%
- Changement à 6 Mois
- 12.08%
- Changement Annuel
- -27.13%
20 septembre, samedi