ALOT: AstroNova Inc
10.07 USD 0.03 (0.30%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALOT hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.99 bis zu einem Hoch von 10.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die AstroNova Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALOT News
Tagesspanne
9.99 10.29
Jahresspanne
7.82 17.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.10
- Eröffnung
- 10.23
- Bid
- 10.07
- Ask
- 10.37
- Tief
- 9.99
- Hoch
- 10.29
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -0.30%
- Monatsänderung
- -11.67%
- 6-Monatsänderung
- 12.64%
- Jahresänderung
- -26.76%
